Новогодняя елка губернатора собрала более двух тысяч юных жителей Красноярского края

Традиционная губернаторская новогодняя елка собрала около двух тысяч школьников со всех уголков региона. Среди них ученики 3−5 классов, отличившиеся в учебе, спортивной и творческой деятельности, дети участников СВО и вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Праздничное мероприятие порадовало юных участников выступлениями творческих коллективов, викторинами и современными интерактивными фотозонами. А еще они создали рисунки на воде, поучаствовав в мастер-классе по эбру.