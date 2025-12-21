Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодняя елка губернатора собрала более двух тысяч юных жителей Красноярского края

Для талантливых школьников подготовили современные фотозоны и спектакль.

Источник: Андрей Болотов

Важное событие года для талантливых и трудолюбивых детей проходит в эти выходные, 20 и 21 декабря, в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии.

Традиционная губернаторская новогодняя елка собрала около двух тысяч школьников со всех уголков региона. Среди них ученики 3−5 классов, отличившиеся в учебе, спортивной и творческой деятельности, дети участников СВО и вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Праздничное мероприятие порадовало юных участников выступлениями творческих коллективов, викторинами и современными интерактивными фотозонами. А еще они создали рисунки на воде, поучаствовав в мастер-классе по эбру.

Около 150 лучших артистов и творческих коллективов региона представили маленьким гостям праздника новогодний спектакль. С наступающим Новым годом талантливых детей поздравил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. И, конечно же, все они получили новогодние подарки.