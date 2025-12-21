Возобновили движение по трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

20 декабря с 16:00 до 20:00 действовали временные ограничения на проезд грузового и пассажирского транспорта по федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в пределах Новосибирской области.
Ограничения были введены из-за неблагоприятных погодных условий, но в настоящий момент движение автотранспорта восстановлено. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, ограничение снято.
«Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, выбора скорости, соответствующей погодным условиям и состоянию дорожного покрытия!» — отмечается в официальном сообщении ведомства.
Ранее движение было ограничено из-за сложных погодных условий, и водителей просят быть внимательными на дорогах, учитывать состояние дорожного покрытия, так как соблюдение правил дорожного движения помогает избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.