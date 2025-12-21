Возобновили движение по трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

Ранее движение было ограничено из-за сложных погодных условий, и водителей просят быть внимательными на дорогах, учитывать состояние дорожного покрытия, так как соблюдение правил дорожного движения помогает избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.