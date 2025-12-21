Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 21 декабря 2025 года.
Сегодня Овнов будут сопровождать легкость и радость. Хотя чего-то необычного не произойдет, вы чувствуете подъем духа. Возможны небольшие подарки и приятные сюрпризы. Вечером можно ждать приятные встречи с друзьями и семьей. Серьезные траты маловероятны, и лучше избегать заключения крупных контрактов, так как ответственность за возможные неудачи ляжет на вас.
Уровень энергии Тельцов сегодня тоже на высоте, не бойтесь экспериментировать и рисковать. Такой подход поможет решить многие вопросы. Возможно начало успешного сотрудничества. Вторая половина дня подходит для покупок. Вы легко находите общий язык с людьми и понимаете, чем их заинтересовать. Не исключены служебные романы.
Близнецы смогут правильно расставить приоритеты и удержать контроль над ситуацией. У вас будет возможность помочь многим, и ваши советы окажутся полезными для близких. Не исключены неожиданные деловые поездки, которые, впрочем, принесут массу положительных впечатлений и вряд ли привнесут сумятицу в выстроенные вами планы.
Чтобы достичь своих целей, Ракам сегодня не придется прилагать больших усилий. Возможны денежные поступления. Не тратьте время на пустые разговоры. Если у вас есть пара — уделите внимание своему партнеру. Это будет очень кстати и положительно скажется на ваших отношениях. Одинокие представители знака могут ждать романтические сюрпризы.
Сегодняшний день может быть напряженным у Львов. Возможны конфликты с коллегами и руководством. Это отвлечет вас от работы, что может вызвать новый виток конфликтов. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты и держите дистанцию с подчиненными. Возможно, кто-то замышляет что-то, касающееся вашей карьеры. Лишняя осторожность никогда не повредит.
Первая половина дня у Дев подходит для решения серьезных вопросов, особенно тех, которые требуют участия других людей и сложных коммуникаций. Если планируете сделки, лучше сделать это до обеда — это наилучшее время. Избегайте дальних поездок и не ссорьтесь с близкими по мелочам — лучше обсудите планы на будущее.
День складывается удачно и у Весов — есть возможность добиться успеха в различных делах. Вы отлично справляетесь с задачами, требующими креативного подхода, и способны придумать новые пути к цели. Это впечатляет людей, и окружающие доверяют вашему мнению. На этом фоне возможно начало плодотворного сотрудничества или просто новые знакомства.
Скорпионам астрологи рекомендуют: не откладывайте дела на потом — утро будет продуктивным, и вы сможете решить множество вопросов. Вечером же захочется отдохнуть. Возможны денежные поступления и решение задач, которые до этого казались невыполнимыми. Однако вечером могут возникнуть проблемы на работе и конфликты с коллегами — смело защищайте свои интересы.
Стрельцы утром могут столкнуться с противоречиями и беспокойством, что затруднит решение важных дел. Внешние факторы могут внести путаницу. К вечеру ситуация улучшится, но будьте осторожны с деньгами — сегодня вы склонны тратить их на мелочи.
Козерогам предстоит преодолеть множество испытаний. Для этого обязательно понадобятся ваши аккуратность, предусмотрительность и умение контролировать эмоции. Возможны изменения в личной жизни. Интуиция подскажет вам правильные действия — не спешите принимать решения, любые трудности можно преодолеть без разрушения отношений.
Водолеям стоит постараться провести этот день продуктивно — есть шанс решить многие волнующие вас проблемы. Не упустите эту возможность, хотя легко вам не будет. Но результат того стоит — в награду вы получите много свободного времени в будущем. Некоторые представители знака могут столкнуться с сильным соперником, но, проявив своего рода хитрость, смогут выйти победителями.
Рыбам сегодняшний день может показаться сложным. Вам будет трудно найти общий язык с окружающими, придется взаимодействовать с людьми, сильно отличающимися от вас. На этом фоне часто возникают разногласия, в которых, по сути, нет виноватых. Избегайте финансовых рисков и инвестиций. Кроме того, близкие могут чаще критиковать вас в это время, передает «Российская газета».