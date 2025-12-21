Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 декабря

Рыбам сегодняшний день может показаться сложным. Вам будет трудно найти общий язык с окружающими, придется взаимодействовать с людьми, сильно отличающимися от вас. На этом фоне часто возникают разногласия, в которых, по сути, нет виноватых. Избегайте финансовых рисков и инвестиций. Кроме того, близкие могут чаще критиковать вас в это время, передает «Российская газета».