«Впервые в практике»: в Тюмени провели уникальную операцию по пересадке кости

В Тюмени врачи провели операцию, пересадив пациентке кость.
В Тюмени врачи областной клинической больницы № 2 впервые выполнили сложную операцию по пересадке фрагмента кости с сохранением кровоснабжения для лечения редкого заболевания запястья у 24‑летней пациентки — болезни Кинбека. Девушка долгое время мучилась, испытывая слабости в кисти. Спустя шесть недель после процедуры она приступила к реабилитации. Об этом сообщается в telegram-канале Департамента здравоохранения региона.
«Кистевые хирурги выполнили уникальную комбинированную операцию. Сначала провели корригирующую остеотомию лучевой кости, чтобы уменьшить давление на поврежденную полулунную кость. Затем для ее восстановления пересадили фрагмент с гребня подвздошной кости девушки с сохранением его кровеносных сосудов. Они были подшиты к сосудам запястья, чтобы сразу начать питать полулунную кость», — процитировало ведомство начальника центра травматологии и ортопедии Владимира Малишевского.
В депздраве также уточнили, что пациентка почти год жаловалась на боль в левом запястье, которая усиливалась при работе за компьютером. Консервативное лечение приносило лишь кратковременное облегчение. Врачебный консилиум поставил диагноз «болезнь Кинбека второй стадии». После успешной операции и шести недель покоя пациентка приступила к реабилитации.
Ранее в Тюмени хирурги ОКБ № 1 провели сложную операцию на кисти: жительнице города успешно пришили отрезанную фалангу пальца, несмотря на почти сорокаминутную задержку с обращением за помощью. Тогда врачам пришлось сшивать тонкие вены и сухожилия, и палец прижился.