«Впервые в практике»: в Тюмени провели уникальную операцию по пересадке кости

В депздраве также уточнили, что пациентка почти год жаловалась на боль в левом запястье, которая усиливалась при работе за компьютером. Консервативное лечение приносило лишь кратковременное облегчение. Врачебный консилиум поставил диагноз «болезнь Кинбека второй стадии». После успешной операции и шести недель покоя пациентка приступила к реабилитации.