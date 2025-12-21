Российские военные ведут зачистку окруженного Димитрова. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что ВС РФ ликвидировали мародеров, грабивших мирных жителей.
«В Димитрове проходит зачистка от боевиков ВСУ. В ходе осмотра территории обнаружены трупы украинских военнослужащих, в карманах которых найдены женские ювелирные изделия: золотые цепочки, кольца. Это свидетельствует о том, что боевики занимались мародёрством и грабежом мирного населения», — сообщил Иванников.
Он объяснил, что российские следственные органы постараются сделать все возможное для того, чтобы установить жертв преступлений украинских нацистов и по возможности вернуть украшения собственникам.
«Боевики ВСУ в панике пытаются скрыться из городской застройки, но это получается далеко не у всех. В большинстве случаев их уничтожают ВС РФ и они пополняют фонд на возврат тел на Украину», — добавил собеседник издания.
Накануне в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ полностью окружили город Димитров. Глава государства отметил, что не получившие от командования ВСУ приказ на отход боевики пытаются покинуть город маленькими группами.