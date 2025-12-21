В Свердловской области на смену 35-градусному морозу придет европейская зима

Сильные морозы оступили.
После отступления аномальных 35-градусных морозов в Свердловской области установится комфортная для зимы погода при резком скачке температуры в воскресенье, 21 декабря. Такой прогноз дает местный синоптик Алексей Пулин.
«В Свердловской области 21 декабря ночью будет −30…-35, по востоку — до −38 градусов. Днем от −5 до −10, на крайнем севере и на востоке — до −16 градусов», — указал эксперт в своем telegram-канале.
В Екатеринбурге в основном будет облачно. Возможен небольшой снег при порывах ветра до 13 м/с. В дневные часы температура воздуха составит от −6 до −8 градусов, передает Пулин.
О приближении лютых морозов жителей региона предупреждали ранее. Всему виной мощная волна арктического вторжения.