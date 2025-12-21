Ричмонд
В Братске и Ангарске проходят массовые проверки водителей

Госавтоинспекторы выявляют водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сразу в двух крупных городах Иркутской области стартовали усиленные рейды, направленные на обеспечение безопасности в предпраздничный период. Как сообщаются госавтоинспекции Ангарска и Братска, дорожные полицейские проверяют документы водителей.

— Особое внимание дополнительных экипажей ДПС в эти дни будет уделено водителям в состоянии опьянения, не имеющим водительские удостоверения и нарушающих перевозку пассажиров, в том числе детей, — сообщили в Госавтоинспекции Братска.

Дополнительные экипажи ДПС будут нести службу на центральных улицах, в жилых районах города, а также в городе Вихоревка. В Ангарске аналогичные проверки до 24 декабря. Здесь полиция также уделяет первоочередное внимание выявлению нетрезвых водителей, «безправников» и контролю за безопасной перевозкой несовершеннолетних.