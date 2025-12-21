В Братске и Ангарске проходят массовые проверки водителей

Дополнительные экипажи ДПС будут нести службу на центральных улицах, в жилых районах города, а также в городе Вихоревка. В Ангарске аналогичные проверки до 24 декабря. Здесь полиция также уделяет первоочередное внимание выявлению нетрезвых водителей, «безправников» и контролю за безопасной перевозкой несовершеннолетних.