Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при 15 годах стажа

Россияне в 2026 году смогут выйти на пенсию при наличии 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Об этом РИА «Новости» рассказала сенатор Наталья Мельникова.

«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — заявила сенатор.

Ранее экономист рассказал, что с 1 января 2026 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6% — пенсионеры сразу получат повышенные выплаты. Те, кто получает пенсию до 11 января, досрочно выйдут в конце декабря из-за длинных праздников. А социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8% — с 15 534 до 16 590 ₽ в среднем.

