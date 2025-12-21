Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при 15 годах стажа

Ранее экономист рассказал, что с 1 января 2026 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6% — пенсионеры сразу получат повышенные выплаты. Те, кто получает пенсию до 11 января, досрочно выйдут в конце декабря из-за длинных праздников. А социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8% — с 15 534 до 16 590 ₽ в среднем.