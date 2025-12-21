Экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер провели хирургическую операцию

Бывшая президент Аргентины Кристина Киршнер, отбывающая шестилетний домашний арест по делу о коррупции, была госпитализирована с аппендицитом и успешно прооперирована. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN со ссылкой на источники.
Решение о госпитализации приняли врачи, прибывшие в её квартиру, где она находится под стражей. После обследования ей был поставлен диагноз «аппендицит», и проведена необходимая операция.
Напомним, Киршнер была осуждена за нарушения при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус. В ноябре против неё начались новые судебные слушания по другому делу о коррупции, основанному на записях её бывшего водителя Оскара Сентено. Он фиксировал в тетрадях детали перевозки денежных сумм для бизнесменов и чиновников в периоды правления Киршнер (2007−2015) и её покойного супруга Нестора Киршнера (2003−2007). Следствие считает Кристину Киршнер главой этой коррупционной сети.
