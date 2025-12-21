Дандыкин: суперкорабль «Ржев» оснастили новейшей ПВО «Панцирь-М»

«Корабли проекта 22800 “Каракурт” уже прошли апробацию, несут службу на Балтийском море, они в строю находятся также у Черноморского флота. И было принято решение строить их непосредственно на верфи на Дальнем Востоке для Тихоокеанского флота. Это очень важное пополнение для флота, зона ответственности которого простирается на тысячи километров. Это, конечно, и Камчатка, и Владивосток. Непосредственно на корабле “Ржев” будет установлено улучшенное средство противовоздушной обороны “Панцирь-М” в морском исполнении», — отметил эксперт.