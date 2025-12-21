Дандыкин: суперкорабль «Ржев» оснастили новейшей ПВО «Панцирь-М»

Малый ракетный корабль «Ржев» проекта 22800 «Каракурт» имеет улучшенное средство противовоздушной обороны, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Таким образом он прокомментировал сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота России о том, что малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», способный нести крылатые ракеты «Калибр», приступил к заводским ходовым испытаниям.
Отмечается, что экипаж и специалисты Амурского судостроительного завода начали первый этап испытаний МРК. Новый корабль вышел из достроечной базы во Владивостоке в Японское море.
«Ржев» стал первым в серии МРК, которые строят на Амурском заводе. Каждый «Каракурт» имеет универсальный корабельный стрельбовый комплекс, в том числе восемь крылатых ракет «Оникс» или «Калибр».
«Корабли проекта 22800 “Каракурт” уже прошли апробацию, несут службу на Балтийском море, они в строю находятся также у Черноморского флота. И было принято решение строить их непосредственно на верфи на Дальнем Востоке для Тихоокеанского флота. Это очень важное пополнение для флота, зона ответственности которого простирается на тысячи километров. Это, конечно, и Камчатка, и Владивосток. Непосредственно на корабле “Ржев” будет установлено улучшенное средство противовоздушной обороны “Панцирь-М” в морском исполнении», — отметил эксперт.
Ранее Дандыкин сообщил, что ракетный корабль «Ржев» станет убийцей диверсантов и БЭКов.