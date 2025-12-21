Онколог Черемушкин объяснил, почему актеры часто болеют раком

20 декабря стало известно о смерти 66-летнего народного артиста России Анатолия Лобоцкого, который несколько лет боролся с раком легкого. В этом году от онкологии умерли актеры Евгения Добровольская, Роман Попов, Валентина Талызина, Иван Краско, Лариса Голубкина, Сергей Генкин, певец Ярослав Евдокимов, телеведущий Юрий Николаев. Связано ли развитие страшного заболевания с этими профессиями, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Тут, скорее можно говорить о предрасположенности к онкологии из-за особенности нервной системы артистов и певцов, их эмоциональности. А когда человек находится в постоянном творческом поиске, работает стрессовый фактор. Если говорить о курении, то в народе это считается методом уменьшения стрессовой ситуации, люди считают, что если покурят, то успокоятся. То есть, тут мы говорим о вторичных каких-то закономерностях, что артисты склонны к поведенческим своеобразным реакциям, определенным нездоровым привычкам. Взаимосвязь есть, но не прямая, а косвенная. Сам себе человек создаёт не очень хорошие условия», — объяснил он.
Ранее онколог Черемушкин, комментируя смерть актера Лобоцкого от рака легкого, отметил, что причиной могло стать курение.
О смерти Анатолия Лобоцкого стало известно 20 декабря. За годы работы он снялся в более чем 120 проектах, в том числе в лентах «Старая гвардия», «Зависть богов», «Своя чужая», «Калашников», сериалах «Молодежка», «Медиум», «Детектив на миллион» и других.