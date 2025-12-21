Онколог Черемушкин объяснил, почему актеры часто болеют раком

«Тут, скорее можно говорить о предрасположенности к онкологии из-за особенности нервной системы артистов и певцов, их эмоциональности. А когда человек находится в постоянном творческом поиске, работает стрессовый фактор. Если говорить о курении, то в народе это считается методом уменьшения стрессовой ситуации, люди считают, что если покурят, то успокоятся. То есть, тут мы говорим о вторичных каких-то закономерностях, что артисты склонны к поведенческим своеобразным реакциям, определенным нездоровым привычкам. Взаимосвязь есть, но не прямая, а косвенная. Сам себе человек создаёт не очень хорошие условия», — объяснил он.