Владелец пекарни в Люберцах рассказал, что было после общения с Путиным

Предпринимателя из Люберец накануне узнала вся страна: во время Прямой линии он пообщался с Путиным. По словам Максимова, одно то, что он переговорил президентом, удивило всех его знакомых.

Источник: Аргументы и факты

Владельца небольшой пекарни в Люберцах узнала вся страна после его разговора с президентом РФ на Прямой линии. Что произошло после общения с главой государства Денис Максимов рассказал aif.ru.

«Знакомые все удивились, что я попал в прямой эфир и смог задать вопрос президенту и получить ответ. Немного увеличилось число клиентов вчера. И, конечно, мощное внимание. Мы все немножко в лёгком шоке до сих пор находимся, пока мысли не дошли», — поделился Максимов.

Как и обещал во время Прямой линии, предприниматель передал главе государства выпечку собственного производства — пироги с начинкой по классическим рецептам. Президент поблагодарил бизнесмена и направил ему в ответ корзину с вареньем и подарками.