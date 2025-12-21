Владелец пекарни в Люберцах рассказал, что было после общения с Путиным

Владельца небольшой пекарни в Люберцах узнала вся страна после его разговора с президентом РФ на Прямой линии. Что произошло после общения с главой государства Денис Максимов рассказал aif.ru.
«Знакомые все удивились, что я попал в прямой эфир и смог задать вопрос президенту и получить ответ. Немного увеличилось число клиентов вчера. И, конечно, мощное внимание. Мы все немножко в лёгком шоке до сих пор находимся, пока мысли не дошли», — поделился Максимов.
Как и обещал во время Прямой линии, предприниматель передал главе государства выпечку собственного производства — пироги с начинкой по классическим рецептам. Президент поблагодарил бизнесмена и направил ему в ответ корзину с вареньем и подарками.