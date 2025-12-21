Владелец пекарни в Люберцах рассказал, что было после общения с Путиным

«Знакомые все удивились, что я попал в прямой эфир и смог задать вопрос президенту и получить ответ. Немного увеличилось число клиентов вчера. И, конечно, мощное внимание. Мы все немножко в лёгком шоке до сих пор находимся, пока мысли не дошли», — поделился Максимов.