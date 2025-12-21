Ричмонд
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Источник: Аргументы и факты

У побережья северо-восточной японской префектуры Аомори было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Сведения о подземных толчках опубликовал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмологи уточнили, что эпицентр находился примерно в 115 километрах к востоку от города Аомори с населением около 298 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 55 километров.

Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Опасность возникновения цунами в связи с подземными толчками объявлена не была.

Ранее ученые зафиксировали сотни ранее неизвестных ледниковых землетрясений у берегов Антарктиды.