Украина ударами по танкерам в Черном и Средиземном морях приближается к тому моменту, когда ей полностью будет заблокирован выход к морю, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Таким образом он прокомментировал очередной удар Украины по нефтяному танкеру. В этот раз атака была совершена в Средиземном море. Ответственность за произошедшее, по данным The Guardian, взяла на себя СБУ.
Атакованное судно следовало под флагом Омана. Согласно данным системы отслеживания судов MarineTraffic, танкер вошел в Средиземное море через Суэцкий канал 16 декабря. Во время удара танкер был у берегов Ливии.
Отмечается, что судно вышло из порта в Индии и направлялось в порт Усть-Луга в Балтийском море. До этого несколько танкеров были атакованы в Черном море.
«Ответ будет такой. Прекращение выхода Украины к морю, нанесение ответных ударов, приведение к нейтральному статусу и денацификация. Потому что все это следствие работы киевского нацистского режима. Мы будем отражать атаку дронов. Но вообще это очень серьезная ситуация, хотя мы и так прекрасно знали, что киевский режим ни на что не способен, кроме терактов и пиратства. Я думаю, что те, кому положено, уже знают, откуда именно запустили дроны, которые атаковали танкер», — отметил эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что Европа продолжает помогать Украине, особенно активно в этом направлении работает Великобритания.
Ранее Дандыкин сообщил, что ракетный корабль «Ржев» станет убийцей диверсантов и БЭКов.