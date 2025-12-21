Дорожные службы вывезли 30 тысяч кубометров снега в Новосибирске за сутки

Использовали более одной тысячи тонн противогололёдных материалов и задействовали 647 единиц спецтехники в дневную и ночную смены, а также 231 рабочего для ручной уборки. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, с помощью роторной техники удалено более 32 тысяч кубометров снега.