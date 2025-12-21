Ричмонд
Дорожные службы вывезли 30 тысяч кубометров снега в Новосибирске за сутки

По данным мэрии, дорожные службы с помощью 647 единиц спецтехники очистили сотни объектов, включая парковки, пешеходные переходы и остановки, а также обработали противогололёдными материалами более 1200 километров дорог.

Источник: Om1 Новосибирск

За прошедшие сутки в Новосибирске дорожные службы вывезли с улиц города более 30 тысяч кубометров снега.

Использовали более одной тысячи тонн противогололёдных материалов и задействовали 647 единиц спецтехники в дневную и ночную смены, а также 231 рабочего для ручной уборки. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, с помощью роторной техники удалено более 32 тысяч кубометров снега.

«Дорожные службы очистили 410 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 136 пешеходных переходов, 208 остановок общественного транспорта, 57 лестниц и 9 радиусов», — отметили в муниципалитете.

В рамках работ также было подметено 2872 километра тротуаров и дорог, обработано противогололёдными материалами 1215 километров и произведено грейдирование на 594 километрах городской улично-дорожной сети.