Впервые в истории края 21 декабря посвящается многодетным семьям

Более 50 тысяч больших семей региона станут главными героями дня.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 21 декабря, Красноярский край впервые отмечает новый праздник — День многодетной семьи. Более 50 тысяч больших семей региона станут главными героями этого воскресного дня. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят от столицы края до самых отдаленных его уголков.

Программа дня насыщенна и разнообразна. В Красноярске в Государственной универсальной научной библиотеке (ул. Карла Маркса, 114) с 10:00 до 18:00 проходит «Диво Ярмарка» с играми, концертом и мастер-классами.

Любителей активного отдыха ждут «Веселые старты» в «Арене. Север» (с 10:30) и праздничный концерт «Мой дом! Моя семья! Моя крепость!» в шарыповской Детской школе искусств в 12:00.

Также юольшпя программа ждт гостей правздсника по всему краю. Так, в Железногорске в 17:00 в городском парке культуры и отдыха состоится массовый флешмоб «Новогодний хоровод многодетных семей». А в Енисейске в музее-заповеднике им. Кытманова в полдень начнется интерактивная программа «Мир семейных увлечений».

Кроме того, сегодня по всему краю проходят спортивные турниры «Папа, мама, я — спортивная семья», творческие мастер-классы по росписи игрушек и имбирного печенья, а также специальные кинопоказы фильмов о семье.