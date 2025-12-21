Экс-хоккеист «Авангарда» Спунер расторг контракт с «Шанхайскими Драконами»

Бывший нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер перестал быть игроком клуба КХЛ «Шанхайские Драконы». Как сообщает пресс-служба китайской команды, контракт расторгнут по соглашению сторон.
33-летний канадский хоккеист сыграл за «драконов» 31 матч, в которых набрал 20 (5+15) очков. В своей последней игре против тольяттинской «Лады» игрок сделал результативную передачу. Как сообщает в своём телеграм-канале спортивный журналист Михаил Зислис, у Спунера не сложились отношения с главным тренером китайской команды Жераром Галланом.
В составе «Авангарда» Райан Спунер провёл два предыдущих сезона, в которых забросил 34 шайбы и сделал 75 результативных передач. Также канадец играл в КХЛ за минское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист». Где продолжит карьеру нападающий, пока неизвестно.