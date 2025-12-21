Экс-хоккеист «Авангарда» Спунер расторг контракт с «Шанхайскими Драконами»

33-летний канадский хоккеист сыграл за «драконов» 31 матч, в которых набрал 20 (5+15) очков. В своей последней игре против тольяттинской «Лады» игрок сделал результативную передачу. Как сообщает в своём телеграм-канале спортивный журналист Михаил Зислис, у Спунера не сложились отношения с главным тренером китайской команды Жераром Галланом.