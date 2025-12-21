Вирусолог рассказал, когда в России ожидается пик заболеваемости гонконгским гриппом

Эксперт отметил, что гонконгский грипп (H3N2) был доминирующим вариантом в эпидсезоне 2023−2024 годов как в России, так и в мире. В текущем сезоне вирус неожиданно эволюционировал по двум направлениям, в то время как вакцина разработана только против одного субварианта, что снизило её эффективность. Тем не менее, масштаб заболеваемости несравним с пандемией COVID-19.