Вирусолог рассказал, когда в России ожидается пик заболеваемости гонконгским гриппом

Пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января.

Пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Такое мнение высказал вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с ТАСС.

По его словам, временное снижение заболеваемости в период новогодних праздников связано с тем, что люди меньше контактируют друг с другом, находясь дома. Однако после возвращения к работе и учёбе интенсивность социальных взаимодействий резко возрастает, что и приведёт к росту числа случаев.

Эксперт отметил, что гонконгский грипп (H3N2) был доминирующим вариантом в эпидсезоне 2023−2024 годов как в России, так и в мире. В текущем сезоне вирус неожиданно эволюционировал по двум направлениям, в то время как вакцина разработана только против одного субварианта, что снизило её эффективность. Тем не менее, масштаб заболеваемости несравним с пандемией COVID-19.

Наиболее уязвимыми к тяжелому течению болезни остаются люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, диабетом, ВИЧ-инфекцией, а также непривитые.

Ранее сообщалось, что гонконгский грипп не повторит судьбу COVID-19.

