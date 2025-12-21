Состояние здоровья генерала Младича в тюрьме приближается к критическому

Состояние здоровья экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича, который находится в гаагской тюрьме (Нидерланды), приближается к критическому, сообщил его сын Дарко Младич.
Мужчина отметил, что отец нуждается в лечении за пределами исправительного учреждения в Гааге.
«Он все слабее и слабее, более полутора лет фактически привязан к кровати. К ранее существовавшим проблемам со здоровьем добавились вызванные длительным лежанием. Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести, но с Божьей помощью он своей волей продолжает жить», — подчеркнул он.
Младич-младший выразил надежду на то, что генерала в итоге отпустят для лечения. Он уточнил, что заключённый два раза в неделю проходит сеансы физиотерапии по 15 минут. Вместе с тем, как убеждён Дарко Младич, этих процедур недостаточно.
Мужчина также рассказал, что в августе 2024 года генерал попытался встать с кровати и упал, получив сотрясение мозга и повредив нос. С того дня Ратко Младич больше не может вставать без посторонней помощи.
Сын осужденного также обратил внимание, что время от времени его отец может разговаривать с близкими по два-три часа, но иногда он не в состоянии произнести даже несколько предложений. Дарко Младич добавил, что никто не знает, сколько времени осталось жить его отцу в тяжёлых тюремных условиях.
В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению. Его признали в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.
В июле 2025 года сообщалось, что суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья. Председатель суда Грасиела Гатти Сантана, комментируя это решение, заявила, что, несмотря на медицинские заключения о риске скорой смерти генерала, у него нет острой неизлечимой болезни, которая позволила бы обосновать выход из тюрьмы.