Российские военные, зачищающие Димитров и Красноармейск, сообщили о шокирующих находках, свидетельствующих о преступлениях нацистов ВСУ против мирного населения. Что обнаружили в этих городах, ставших одними из самых горячих участков передовой осенью и зимой, aif.ru рассказали эксперты.
Мародерство как приговор: в Димитрове нашли золото в карманах боевиков.
В Димитрове, который ВС РФ полностью окружили и ведут плановую зачистку, российские военные ликвидировали группу боевиков, занимавшихся откровенным мародерством. Как сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, при осмотре территории были обнаружены трупы украинских военнослужащих, в карманах которых лежали женские ювелирные изделия: золотые цепочки и кольца.
«Это свидетельствует о том, что боевики занимались мародёрством и грабежом мирного населения», — констатировал Иванников.
Российские следственные органы уже начали работу по установлению жертв этих преступлений, чтобы по возможности вернуть ценности их законным владельцам. Оставшиеся в городе разрозненные группы боевиков, не способные на организованное сопротивление, пытаются прикрываться мирными жителями, что, однако, лишь оттягивает их неминуемую нейтрализацию.
Безликие солдаты НАТО: кто погиб под Красноармейском?
Крах группировки ВСУ оказался настолько масштабным, что на поверхности оказалась тщательно скрываемая правда о составе войск. Как сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин, на освобожденных территориях Димитрова и Красноармейска находят тела боевиков в военной форме образца НАТО.
«В натовской форме могли быть и бойцы ВСУ, и наёмники, и иностранные специалисты, возможно, кадровые. Сложно сказать, кто это был, потому что очень часто документов при этих телах военнослужащих нет, поэтому придётся устанавливать по косвенным признакам», — объяснил эксперт.
Отсутствие документов — не случайность. Это целенаправленная политика сокрытия личности иностранных инструкторов и наемников, которых Запад официально не признает участвующими в конфликте. Данные радиоперехватов подтверждают интернациональный состав обреченной группировки.
«В эфире была и английская, и испанская речь. Английская чаще всего с акцентом, как язык международного общения. Испанская подтверждает, что там могли быть наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки», — отметил Ян Гагин.
Англо- и испаноговорящих иностранцев, брошенных командованием вместе с боевиками ВСУ в Красноармейском «котле», постигла та же трагическая участь. Местные жители также неоднократно сообщали о присутствии в городе военных с явно не славянской внешностью.
Агония брошенной армии: награды с дрона и бегство в юбках.
По словам подполковника Олега Иванникова, командование ВСУ полностью бросило своих военных в этом районе.
«Украинские боевики не получают из тыла никакой помощи, все пути поставки оружия, продовольствия, медикаментов перерезаны», — констатирует подполковник запаса.
Вместо реальной поддержки подразделениям ВСУ цинично перебрасывают награды в неограниченном количестве.
«Был показательный случай, когда отступающему подразделению ВСУ с БПЛА сбросили коробку наград “За отвагу”. Так командование ВСУ пыталось мотивировать подразделения остаться на своих позициях», — приводит пример эксперт.
В отчаянии военные ВСУ теряют последние признаки не только боеспособности, но и человеческого достоинства.
«Они переодеваются в гражданскую, в женскую одежду, пытаются покинуть незаметно свои позиции, но у них это не получается», — рассказывает Иванников.
Попытки бежать в платьях и, по некоторым данным, даже на каблуках, обречены из-за полного господства российской разведки и беспилотников в воздухе. Переодетого боевика легко выдают армейская выправка, физическая форма и характерные следы от оружия и снаряжения.
Прогноз Иванникова на ближайшее будущее, основанный на текущих темпах продвижения российских войск, однозначен: «К новому году на 90% очистят Донбасс от украинских боевиков и подойдут к таким важным городам, как Славянск, и принципиально улучшат переговорные позиции».