Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу противника в Димитрове

В Минобороны уточнили, что операторы ударных FPV-дронов выявляли и уничтожали цели в частных домах, подвалах и многоэтажных зданиях. Попытки разрозненных групп перемещаться и менять укрытия в ночное время фиксировались средствами наблюдения, включая камеры ночного видения, что позволяло своевременно наносить удары.