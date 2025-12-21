Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу противника в Димитрове

Военнослужащие ВС РФ нанесли удары по живой силе ВСУ в окружённом Димитрове в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Центр» нанесли удары по живой силе ВСУ в окружённом Димитрове в ДНР. Информацию об этом распространило Министерство обороны России.

По данным ведомства, в операции участвовали расчёты беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. С их помощью были поражены подразделения украинских формирований, находившиеся в черте населённого пункта.

В Минобороны уточнили, что операторы ударных FPV-дронов выявляли и уничтожали цели в частных домах, подвалах и многоэтажных зданиях. Попытки разрозненных групп перемещаться и менять укрытия в ночное время фиксировались средствами наблюдения, включая камеры ночного видения, что позволяло своевременно наносить удары.

Ранее сообщалось, что оператор беспилотника Вооруженных сил РФ с позывным «Царек» дистанционно взял в плен троих украинских военнослужащих.