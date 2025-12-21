Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

IrkutskMedia, 21 декабря. Частичное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска сегодня в 10.31. Без света осталась часть домов на улицах 5 Армии, Большевистский, Гагарина, Карла Маркса, Красноармейская, Ленина, Хасановский, Ярослава Гашека.
Как сообщает тг-канал (18+) «Свет38», бригадой Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины отключения.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 15.00.
