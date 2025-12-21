Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

Энергетики работают на месте.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 21 декабря. Частичное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска сегодня в 10.31. Без света осталась часть домов на улицах 5 Армии, Большевистский, Гагарина, Карла Маркса, Красноармейская, Ленина, Хасановский, Ярослава Гашека.

Как сообщает тг-канал (18+) «Свет38», бригадой Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 15.00.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше