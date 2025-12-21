«Срок действия предложения ограничен»: мошенники стали выманивать новогодние премии россиян

Мошенники начали активно предлагать россиянам вкладывать предновогодние премии с обещанием высокой прибыли. Об этом сообщил член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков, передает РИА Новости.
По его словам, злоумышленники пользуются праздничным настроением и желанием получить дополнительный доход, чтобы обманным путём выманивать деньги или личные данные.
«Мошенники предлагают выгодно инвестировать новогодние премии с обещанием высокой доходности и ограниченного по времени предложения», — объяснил Курбаков.
Курбаков пояснил, что на самом деле перечисленные деньги попадут мошенникам, а банк не сможет их вернуть. Он также подчеркнул, что гражданам необходимо быть особенно внимательными, проверять достоверность сообщений и использовать только официальные источники информации. В случае сомнений, по его мнению, следует консультироваться с профессионалами или обращаться в правоохранительные органы.
Недавно сайт KP.RU перечислил популярные схемы мошенников перед Новым годом.