«Срок действия предложения ограничен»: мошенники стали выманивать новогодние премии россиян

Курбаков пояснил, что на самом деле перечисленные деньги попадут мошенникам, а банк не сможет их вернуть. Он также подчеркнул, что гражданам необходимо быть особенно внимательными, проверять достоверность сообщений и использовать только официальные источники информации. В случае сомнений, по его мнению, следует консультироваться с профессионалами или обращаться в правоохранительные органы.