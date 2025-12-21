Ричмонд
В Госдуме хотят защитить нуждающиеся семьи от лишения пособий

Нилов рассказал, что намерены предпринять в ГД для защиты от лишения пособий семей с незначительным ростом доходов.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме разрабатывают алгоритм защиты нуждающихся семей от лишения пособий. Речь идёт о ситуациях, в которых незначительный рост доходов нуждающейся семьи с детьми влечёт за собой потерю ранее назначенных социальных выплат.

«Разрабатывается законодательный механизм, он будет направлен правительству», — сказал ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предполагается, что такие семьи смогут обращаться в Соцфонд РФ для комиссионного рассмотрения причин лишения пособия.

«Одно дело, когда появилась новая работа и зарплата стала не МРОТ, а, например, 100 тыс. рублей. Другое дело, когда зарплата в размере МРОТ была проиндексирована, и вместо 22 тыс. рублей стала, например, 27 тыс., и это лишило пособия», — объяснил Нилов.

Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила повысить предельный размер среднедушевого дохода для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами.

Тем временем жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконное получение выплат на ребенка.