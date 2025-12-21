Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцам группировки «Центр» вручили госнаграды в районе Красноармейска

Военнослужащие Центральной группировки войск были удостоены государственных наград на красноармейском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Центральной группировки войск были удостоены государственных наград на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. О состоявшейся церемонии сообщило Министерство обороны России.

Награждение прошло с участием артиллеристов 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Государственные награды, включая медали «За отвагу», Суворова и Жукова, были вручены за проявленные мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач. Для ряда военнослужащих это стало первым подобным поощрением.

В Минобороны отметили, что артиллерийские подразделения полка действуют на наиболее сложных и опасных участках. Расчёты реактивных систем залпового огня, а также самоходной, буксируемой и возимой артиллерии наносят значительный урон формированиям ВСУ, поражая опорные пункты и живую силу противника на красноармейском направлении.

Ранее президент России Владимир Путин в День Героев Отечества вручил в Кремле Героям РФ медали «Золотая Звезда».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше