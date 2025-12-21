Бойцам группировки «Центр» вручили госнаграды в районе Красноармейска

Военнослужащие Центральной группировки войск были удостоены государственных наград на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. О состоявшейся церемонии сообщило Министерство обороны России.
Награждение прошло с участием артиллеристов 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Государственные награды, включая медали «За отвагу», Суворова и Жукова, были вручены за проявленные мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач. Для ряда военнослужащих это стало первым подобным поощрением.
В Минобороны отметили, что артиллерийские подразделения полка действуют на наиболее сложных и опасных участках. Расчёты реактивных систем залпового огня, а также самоходной, буксируемой и возимой артиллерии наносят значительный урон формированиям ВСУ, поражая опорные пункты и живую силу противника на красноармейском направлении.
Ранее президент России Владимир Путин в День Героев Отечества вручил в Кремле Героям РФ медали «Золотая Звезда».