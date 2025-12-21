Не болел, строил планы: что стало причиной внезапной смерти актера Денисова

Актер, поэт-песенник и драматург, знакомый миллионам по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Глухарь», ушел из жизни в ночь на 20 декабря на 81-м году жизни. Его кончина стала полной неожиданностью для родных, друзей и коллег.
Внезапный уход: не было ни жалоб, ни симптомов.
Подробности трагического события aif.ru сообщил режиссер и многолетний друг покойного Павел Тихомиров. Он рассказал, что Денисов активно работал, строил планы и отлично себя чувствовал.
«Мы буквально несколько дней назад общались, у него все было отлично со здоровьем, никаких симптомов, признаков… А в ночь на 20 декабря его не стало», — рассказал Павел Тихомиров.
Смерть артиста, в октябре отметившего свой 80-летний юбилей, была скоропостижной. Денисов сотрудничал с московской труппой «Блуждающие звезды», играл главные роли в постановках «Синее небо, а в нем облака» и «Театральный роман». У него было много планов, которые актеру было не суждено воплотить в жизнь.
Прощание и место последнего упокоения.
Последние детали организации прощания еще уточняются. По словам Павла Тихомирова, похороны могут состояться 23 или 24 декабря 2025 года.
Вероятнее всего, местом упокоения Николая Денисова станет Донское кладбище в Москве, где уже похоронены его отец и супруга — актриса Елена Рубина. Режиссер отметил, что 24 декабря должен состояться концерт Галины Улетовой, в программе которого — две песни Денисова. На этот вечер артист и планировал свой визит.
Личная драма и творческая семья.
Павел Тихомиров поделился воспоминаниями о дружбе и совместной работе с Николаем Денисовым и его женой.
«Мы познакомились и начали дружить с Николаем Денисовым и его супругой, актрисой Еленой Рубиной много лет назад. Когда он стал жить в Москве, мы начали вместе работать. Мне был необходим исполнитель роли Ивана Васильевича в театральном романе Булгакова. Я позвонил ему и спросил: “Коль, готов?” Он ответил, что готов. Так он присоединился к нашей труппе. С его уходом мы осиротели. Слов нет, да и они бессмысленны», — рассказал режиссер.
Он добавил, что в кругу коллег Денисова с любовью называли «наш Ильич».
От «Песни года» до мюзиклов.
Николай Денисов был человеком-оркестром российской культуры. Широкой телевизионной аудитории он наиболее знаком по ролям в популярных сериалах:
«Улицы разбитых фонарей», «Глухарь», «Убойная сила», «Рок-н-ролл под Кремлём».
Однако его вклад в искусство гораздо больше. Он был автором текстов песен для целой эпохи российской эстрады. Долгое и плодотворное сотрудничество связывало его с Валерием Леонтьевым, для которого Денисов написал такие хиты, как «Кабаре», «Я заводной», «Шери» и «Ночной звонок».
Его песни также исполняли: Эдита Пьеха, Людмила Гурченко, Лариса Долина, София Ротару, Михаил Боярский, Филипп Киркоров.
Как драматург и автор либретто Николай Денисов создал множество мюзиклов, которые с успехом шли по всей России и за рубежом: «Я — Эдмон Дантес» (музыка Лоры Квинт), «Гадкий утёнок», «Стойкий оловянный солдатик», «Шерлок Холмс и королева Богемии».
Денисов был многократным лауреатом фестиваля «Песня года», членом президиума Российского авторского общества (РАО) и входил в жюри многих музыкальных конкурсов.
Николай Ильич Денисов родился 1 октября 1945 года в семье коренных петербуржцев. Он окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и работал в театрах Ленинграда, а затем Москвы. В начале октября 2025 года артист торжественно отпраздновал свое 80-летие — в Москве и в Санкт-Петербурге, с которым была связана значительная часть его жизни и творчества.
Его уход, случившийся в день Святого Николая Чудотворца, стал невосполнимой утратой для его друзей и коллег.