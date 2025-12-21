Не болел, строил планы: что стало причиной внезапной смерти актера Денисова

«Мы познакомились и начали дружить с Николаем Денисовым и его супругой, актрисой Еленой Рубиной много лет назад. Когда он стал жить в Москве, мы начали вместе работать. Мне был необходим исполнитель роли Ивана Васильевича в театральном романе Булгакова. Я позвонил ему и спросил: “Коль, готов?” Он ответил, что готов. Так он присоединился к нашей труппе. С его уходом мы осиротели. Слов нет, да и они бессмысленны», — рассказал режиссер.