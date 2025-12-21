Омская полиция сообщила об еще одном смертельном ДТП, случившимся в субботу

Разбираясь в причинах происшествия, сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «УАЗ Патриот» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта». ДТП случилось на федеральной автомобильной дороге Р-254 «Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск», в районе 708 километра. В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Лада Гранта» — 64-летний мужчина. В происшествии пострадал и виновник аварии — водитель автомобиля «УАЗ Патриот». Он и его пассажир — 88-летняя женщина, а также пассажир автомобиля «Лада Гранта» — 14-летний мальчик доставлены в медицинское учреждение.