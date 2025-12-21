Турецкие метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье

Метеорологи предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном образовании торнадо в курортной Анталье в воскресенье, 21 декабря. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в Управлении метеорологии Антальи и губернаторства региона.
Так, ожидаются интенсивные осадки, они могут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром и локальными торнадо, что повышает риск внезапных наводнений.
— Согласно последним метеорологическим прогнозам, с утра 21 декабря в центральных районах Антальи, а также в районах Демре, Каш, Финике, Эльмалы, Манавгат, Коркутели, Кумлуджа, Кемер и Серик ожидаются сильные дожди, — сказано в сообщении.
Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности.
— В связи с возможными неблагоприятными условиями, которые вызваны сильными осадками, такими как внезапные наводнения, ливни, молнии, град, сильный ветер и торнадо, гражданам и соответствующим службам нужно быть внимательными и осторожными, — говорится в заявлении, передает РИА Новости.
19 декабря в Дубае после нескольких дней ливней и песчаной бури возникли масштабные подтопления, сообщает Shot. По улицам плывут дорогие машины, а на пляжах около отелей ветром разметало заборы и лежаки.