Турецкие метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье

— В связи с возможными неблагоприятными условиями, которые вызваны сильными осадками, такими как внезапные наводнения, ливни, молнии, град, сильный ветер и торнадо, гражданам и соответствующим службам нужно быть внимательными и осторожными, — говорится в заявлении, передает РИА Новости.