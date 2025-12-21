Анфиса Чехова повторно получила предложение выйти замуж от Златопольского

Как призналась 46-летняя артистка, поводом для этого стала её собственная фраза. После первого предложения, которое прозвучало в Париже, Чехова поделилась с возлюбленным лёгкой грустью от мысли, что неповторимые эмоции от такого момента уже не испытать вновь. На это Златопольский пообещал, что будет предлагать ей руку и сердце на протяжении всей совместной жизни.