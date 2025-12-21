Анфиса Чехова повторно получила предложение выйти замуж от Златопольского

Как призналась 46-летняя артистка, поводом для этого стала её собственная фраза. После первого предложения, которое прозвучало в Париже, Чехова поделилась с возлюбленным лёгкой грустью от мысли, что неповторимые эмоции от такого момента уже не испытать вновь. На это Златопольский пообещал, что будет предлагать ей руку и сердце на протяжении всей совместной жизни.
Спустя некоторое время он сдержал слово: вновь опустился на одно колено, достал обручальное кольцо и задал главный вопрос. Чехова, конечно же, в очередной раз дала согласие.
Телеведущая с юмором отметила небольшую деталь — кольцо оказалось ей слегка мало. «Кольцо мне оказалось немного маловато, но мы накануне смотрели фильм “Кое-что от Тиффани” и там тоже была загвоздка с кольцом и с размером», — написала Чехова у себя в Telegram-канале.
Напомним, что свои отношения со Златопольским Чехова успешно скрывала от публики на протяжении нескольких месяцев, прежде чем раскрыть имя нового спутника жизни.
Ранее Анфиса Чехова призналась, что получила крупную роль в кино «через постель», но подчеркнула, что это произошло с её женихом-продюсером. На церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме актриса уточнила, что впервые встретила мужчину, который разглядел в ней драматический талант.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.