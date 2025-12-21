Литвиненко назвал сроки возвращения вратаря «ПСЖ» Сафонова после перелома

«Все зависит от того, в каком именно месте он сломал руку. Если это палец, то одни сроки, если предплечье, то другие. Также на скорость восстановления влияют сопутствующие повреждения сосудов, нервов и так далее. При самом лучшем раскладе он проведет два месяца без активных занятий спортом. Если это серьезная травма, которая потребует хирургического лечения, то восстановление может занять шесть месяцев или даже год», — пояснил врач.