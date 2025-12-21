Литвиненко назвал сроки возвращения вратаря «ПСЖ» Сафонова после перелома

При серьезном переломе левой руки 26-летний российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сможет вернуться на поле только спустя год, сообщил спортивный врач Андрей Литвиненко.
Напомним, во время решающего поединка за Межконтинентальный кубок российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил перелом левой руки. Спортсмен будет временно отстранен от игр на срок от трех до четырех недель.
«Все зависит от того, в каком именно месте он сломал руку. Если это палец, то одни сроки, если предплечье, то другие. Также на скорость восстановления влияют сопутствующие повреждения сосудов, нервов и так далее. При самом лучшем раскладе он проведет два месяца без активных занятий спортом. Если это серьезная травма, которая потребует хирургического лечения, то восстановление может занять шесть месяцев или даже год», — пояснил врач.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» распродал все футболки Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке.
Сафонов пополнил состав «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В составе французской команды он уже успел завоевать титулы победителя Лиги чемпионов, чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.