La Nacion: экс-главу Аргентины Фернандес де Киршнер направили на операцию

Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины восемь лет, с декабря 2007 года. С 2019 по 2023 годы она являлась вице-президентом страны. В декабре 2022 года суд приговорил политика к шести годам лишения свободы по делу о коррупции. Уголовное дело касалось реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. После суд заменил тюремное заключение на домашний арест ввиду возраста Фернандес де Киршнер и рисков, связанных с её прежней работой на посту главы государства.