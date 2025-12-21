La Nacion: экс-главу Аргентины Фернандес де Киршнер направили на операцию

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, которая находится под домашним арестом, была госпитализирована с болью в животе, написала газета La Nacion со ссылкой на свои источники.
Медики, которые прибыли по вызову, осмотрели пациентку в квартире и решили доставить её в больницу. В лечебном учреждении врачи диагностировали экс-главе государства аппендицит. Её направили на операцию.
Напомним, в 2011 году у Кристины Фернандес де Киршнер нашли раковую опухоль щитовидной железы, которую впоследствии успешно удалили. В 2013 году ей провели операцию по удалению субдуральной гематомы мозга, которая образовалась в результате травмы, полученной при падении. В 2014 году Фернандес де Киршнер попала в больницу с воспалением сигмовидной кишки.
Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины восемь лет, с декабря 2007 года. С 2019 по 2023 годы она являлась вице-президентом страны. В декабре 2022 года суд приговорил политика к шести годам лишения свободы по делу о коррупции. Уголовное дело касалось реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. После суд заменил тюремное заключение на домашний арест ввиду возраста Фернандес де Киршнер и рисков, связанных с её прежней работой на посту главы государства.