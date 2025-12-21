Ричмонд
Министр Кравцов посоветовал школьникам на каникулах заняться только одним делом

Кравцов: Школьники на зимних каникулах должны читать книги.

Источник: Комсомольская правда

Российские школьники во время зимних каникул должны заняться чтением книг. Такой совет дал глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Прочитать книги», — сказал министр РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее учитель Вадим Хардин объяснил, как заинтересовать подростка чтением и дал ответ на вопрос, нужно ли заставлять школьника читать.

Как замотивировать школьника читать список летней литературы и превратить чтение в увлекательный челлендж, рассказывает также психолог Ирина Полякова.

Тем временем Минобразования Италии запретило мобильники в школе после заметного регресса учеников. Установлено, что школьники, особенно на юге страны, практически разучились считать, выстраивать логические конструкции, излагать свои мысли.

Ранее результаты опроса показали, что 94% российских школьников предпочитают книгу в бумажном варианте. При этом 87% опрошенных выберут полное произведение, а не краткий пересказ.