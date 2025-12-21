Сомнолог рассказал, как легко войти в режим после новогодних праздников

Врач порекомендовал не забывать о режиме сна в новогодние праздники.
Новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января могут привести к тяжелому нарушению сна у россиян. Об этом рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. По его данным, москвичи в обычные выходные встают в среднем на два часа позже, чем в рабочие дни, а на новогодних каникулах — уже на четыре часа, из-за чего многим потом трудно вернуться к работе.
«Первые три дня — пожалуйста, гуляйте. Развлекайтесь, как хотите. Главное — пережить их. Потом желательно войти в такой режим, чтобы подъем был не больше чем на два часа позже по сравнению с рабочими днями. Это разница, которую организм легко перенесет», — рассказал Бузунов «Общественной службе новостей».
Сомнолог посоветовал тем, кто в праздники стал вставать на четыре-шесть часов позже обычного, за несколько дней до выхода на работу каждый день сдвигать подъем на час раньше. В экстренном случае он допустил «жесткий» вариант — пропуск ночи с засыпанием уже в нужное время, но не в первый рабочий день. Врач также рекомендовал в конце каникул не переедать, пить 2−2,5 литра воды в сутки, отказаться вечером от алкоголя и кофе и больше бывать на свежем воздухе, чтобы быстрее восстановить режим.
По производственному календарю россиян ждут рекордные новогодние каникулы — непрерывный отдых с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го, первый рабочий день намечен на 12 января. Традиция длинных январских выходных, закрепленная в 2005 году и уже приводившая к 11-дневным каникулам в 2015 и 2024−2025 годах, теперь снова расширяется.