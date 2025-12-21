Сомнолог рассказал, как легко войти в режим после новогодних праздников

Сомнолог посоветовал тем, кто в праздники стал вставать на четыре-шесть часов позже обычного, за несколько дней до выхода на работу каждый день сдвигать подъем на час раньше. В экстренном случае он допустил «жесткий» вариант — пропуск ночи с засыпанием уже в нужное время, но не в первый рабочий день. Врач также рекомендовал в конце каникул не переедать, пить 2−2,5 литра воды в сутки, отказаться вечером от алкоголя и кофе и больше бывать на свежем воздухе, чтобы быстрее восстановить режим.