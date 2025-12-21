Ричмонд
Росфинмониторинг исключил более 700 человек из списка террористов и экстремистов

В 2025 году более 700 физических лиц были исключены из российского перечня террористов и экстремистов.

В 2025 году более 700 физических лиц были исключены из российского перечня террористов и экстремистов. Об этом сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.

Ранее ведомство информировало, что только за первое полугодие 2025 года из списка было удалено более 330 человек.

Напомним, включение в перечень накладывает серьёзные ограничения: запрет на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах, а также на доступ к большинству финансовых услуг, кроме операций по уплате налогов, выплате зарплат и возмещению ущерба.

