Росфинмониторинг исключил более 700 человек из списка террористов и экстремистов

В 2025 году более 700 физических лиц были исключены из российского перечня террористов и экстремистов. Об этом сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
Ранее ведомство информировало, что только за первое полугодие 2025 года из списка было удалено более 330 человек.
Напомним, включение в перечень накладывает серьёзные ограничения: запрет на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах, а также на доступ к большинству финансовых услуг, кроме операций по уплате налогов, выплате зарплат и возмещению ущерба.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.