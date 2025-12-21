Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Полноценного снежного зимнего покрова в Москве до конца следующей недели не установится, временами будет небольшой снег 2−3 сантиметра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Небольшой снег выпадет в понедельник. Пока фактически до конца рабочих дней следующей недели снегопадов не ожидается. Поэтому небольшой снежок тогда 2−3 сантиметра будет вот на следующей неделе, но это не тот снег, который ассоциируется с настоящим снежным покровом. Пока морозно-морозная, но бесснежная погода», — сказал синоптик.
