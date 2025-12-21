Ричмонд
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

РИА Новости: снежный покров не установится в Москве до конца следующей недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Полноценного снежного зимнего покрова в Москве до конца следующей недели не установится, временами будет небольшой снег 2−3 сантиметра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Небольшой снег выпадет в понедельник. Пока фактически до конца рабочих дней следующей недели снегопадов не ожидается. Поэтому небольшой снежок тогда 2−3 сантиметра будет вот на следующей неделе, но это не тот снег, который ассоциируется с настоящим снежным покровом. Пока морозно-морозная, но бесснежная погода», — сказал синоптик.

