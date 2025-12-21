Корабль-убийца вышел в море: судно-призрак вызывает ужас у ВСУ и на Западе

В акватории Японского моря начался ответственный этап в жизни нового российского боевого корабля. Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» проекта 22800 «Каракурт», способный нести крылатые ракеты «Калибр», приступил к заводским ходовым испытаниям.
Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России, корабль вышел из достроечной базы во Владивостоке и направился в полигоны для проверки основных систем.
Хозяин моря.
С выходом «Ржева» в море произошло важное пополнение для самого большого оперативного объединения ВМФ России.
Зона ответственности Тихоокеанского флота простирается на тысячи километров, и появление здесь новых современных носителей высокоточного оружия существенно усиливает обороноспособность страны на Дальнем Востоке.
Восемь «Калибров» на борту.
В чем же уникальность этого корабля? Своей оценкой с aif.ru поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это корабль малой морской зоны, может выполнять задачи, в том числе, и в дальней морской зоне при необходимости. У него восемь ракет “Калибр”, которые могут стрелять как по надводным целям, так и по берегу. Дальность разная. Если по надводным, то там больше боезаряд — на две тысячи километров. То есть это серьезное оружие», — подчеркнул специалист.
Таким образом, даже находясь в относительной близости от своего порта, «Ржев» способен держать под прицелом огромные морские пространства и прибрежную инфраструктуру потенциального противника.
Дальность в две тысячи километров превращает этот малый корабль в стратегический актив, невидимый для врага в бескрайних просторах океана, но способный нанести неожиданный и сокрушительный удар.
Смерть диверсантам и морским дронам.
Но «Калибры» — не единственный «клык» этого «Каракурта».
«На этом же корабле есть артиллерийская установка — средство поражения диверсантов, безэкипажных катеров и так далее. Он небольшой, но очень кусачий для противника», — добавил Дандыкин.
Особо стоит отметить и усиление противовоздушного щита нового корабля.
«Непосредственно на корабле “Ржев” будет установлено улучшенное средство противовоздушной обороны “Панцирь-М” в морском исполнении», — сообщил эксперт.
Это значит, что корабль получит новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс, способный эффективно отражать атаки самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.
Такой комплекс надежно прикрывает корабль от угроз с воздуха, что критически важно в современных условиях ведения боевых действий.
Семейство «Каракуртов».
«Ржев» — первенец в серии «Каракуртов», строящихся непосредственно на Дальнем Востоке, на мощностях Амурского судостроительного завода.
Это стратегическое решение позволяет сократить логистические цепочки и быстрее насыщать Тихоокеанский флот современными единицами. Проект 22800 уже успешно апробирован: аналогичные корабли несут службу на Балтийском и Черноморском флотах, подтвердив свою высокую эффективность и надежность.
В ходе нынешних испытаний экипажу совместно со специалистами завода предстоит проверить работу главной энергетической установки, общекорабельных систем и навигационного комплекса. После этого корабль будет готов к передаче флоту и началу несения боевой службы.
Появление МРК «Ржев» — это не просто пополнение флота еще одним кораблем. Это демонстрация способности российской оборонной промышленности создавать компактные, но невероятно мощные боевые единицы, которые идеально подходят для решения задач в современных конфликтах.
Небольшая заметность, колоссальная ударная мощь, универсальность и усиленная ПВО — главная формула успеха «Каракуртов».
Этот «кусачий» защитник российских рубежей займет свое место в боевом строю Тихоокеанского флота, значительно повысив безопасность страны на ее восточных границах.