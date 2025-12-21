Корабль-убийца вышел в море: судно-призрак вызывает ужас у ВСУ и на Западе

«Это корабль малой морской зоны, может выполнять задачи, в том числе, и в дальней морской зоне при необходимости. У него восемь ракет “Калибр”, которые могут стрелять как по надводным целям, так и по берегу. Дальность разная. Если по надводным, то там больше боезаряд — на две тысячи километров. То есть это серьезное оружие», — подчеркнул специалист.