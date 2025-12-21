Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росфинмониторинг за 2025 год исключил более 700 человек из списка террористов

Людям и организациям, включённым в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Более 700 человек были исключены из списка террористов и экстремистов в России в 2025 году, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.

В ведомстве отметили, что именно столько физических лиц в течение года были вычеркнуты из соответствующего перечня.

Стоит отметить, что людям и организациям, включённым в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, кроме тех, что связаны с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.

Ранее федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исключила из реестра террористов и экстремистов на территории РФ певца Эдуарда Шарлота. Соответствующие данные были размещены на официальном сайте ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов на территории РФ украинского политика Олега Магалецкого* и философа Вадима Штепу*.

* Лица, внесенные в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.