Росфинмониторинг за 2025 год исключил более 700 человек из списка террористов

Более 700 человек были исключены из списка террористов и экстремистов в России в 2025 году, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
В ведомстве отметили, что именно столько физических лиц в течение года были вычеркнуты из соответствующего перечня.
Стоит отметить, что людям и организациям, включённым в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, кроме тех, что связаны с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.
Ранее федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исключила из реестра террористов и экстремистов на территории РФ певца Эдуарда Шарлота. Соответствующие данные были размещены на официальном сайте ведомства.
Ранее KP.RU сообщал, что Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов на территории РФ украинского политика Олега Магалецкого* и философа Вадима Штепу*.
* Лица, внесенные в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.