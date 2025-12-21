Росфинмониторинг за 2025 год исключил более 700 человек из списка террористов

Стоит отметить, что людям и организациям, включённым в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, кроме тех, что связаны с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.