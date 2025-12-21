В Госдуме поддержали идею о сокращении рабочего дня для одной категории граждан

В обращении уточняется, что инициатива ЛДПР рассчитана на родителей, которые официально работают и одновременно воспитывают несовершеннолетних детей. По замыслу авторов, сокращение рабочего времени должно помочь выстроить более гибкий режим занятости, чтобы у взрослых оставалось больше возможностей для участия в воспитании, помощи детям в учебе и совместного проведения свободного времени. Слуцкий также указал, что проработка инициативы потребует отдельного обсуждения конкретных параметров: перечня работников, которые смогут воспользоваться правом на сокращенный день или неделю, порядка его оформления, а также возможных компенсаций для работодателей.