В Госдуме поддержали идею о сокращении рабочего дня для одной категории граждан

По словам Слуцкого, такая инициатива позволит создать баланс между работой и воспитанием ребенка.
Слуцкий пояснил, что речь идет о создании дополнительных трудовых гарантий для семей с детьми на фоне задач демографической политики. «Прошу вас концептуально поддержать предложение фракции ЛДПР в Государственной Думе по установлению сокращенного рабочего дня/недели родителям, имеющим несовершеннолетних детей, для возможности дальнейшей проработки конкретизированного механизма реализации инициативы на законодательном уровне», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
В обращении уточняется, что инициатива ЛДПР рассчитана на родителей, которые официально работают и одновременно воспитывают несовершеннолетних детей. По замыслу авторов, сокращение рабочего времени должно помочь выстроить более гибкий режим занятости, чтобы у взрослых оставалось больше возможностей для участия в воспитании, помощи детям в учебе и совместного проведения свободного времени. Слуцкий также указал, что проработка инициативы потребует отдельного обсуждения конкретных параметров: перечня работников, которые смогут воспользоваться правом на сокращенный день или неделю, порядка его оформления, а также возможных компенсаций для работодателей.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что россияне могут столкнуться с проблемой организации досуга в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю. Рассуждая на тему сокращения рабочего дня, он усомнился, что россияне вообще умеют отдыхать.