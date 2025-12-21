Обледеневшая техника и боевая одежда: пожарные спасли предприятие в сильный мороз в СКО

В Петропавловске по улице Ауэзова произошло загорание семечек в зерносушилке одного из ТОО. Несмотря на сильный мороз, пожарные подразделения МЧС продемонстрировали высокий профессионализм и слаженную работу при ликвидации пожара.
С первых минут была организована бесперебойная подача воды с ближайших ПНС, а все пожарно-техническое вооружение применялось с постоянным подогревом. Пожарные работали в тяжелых условиях: мокрые рукавные линии, обледеневшая техника, замерзающая боевая одежда. Для личного состава был организован подвоз сменной боевой одежды и направлен специальный автомобиль для обогрева участников тушения.
На месте было задействовано значительное количество техники, организовано освещение места пожара, устойчивая связь и управление силами. Благодаря оперативным и решительным действиям пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.