Обледеневшая техника и боевая одежда: пожарные спасли предприятие в сильный мороз в СКО

С первых минут была организована бесперебойная подача воды с ближайших ПНС, а все пожарно-техническое вооружение применялось с постоянным подогревом. Пожарные работали в тяжелых условиях: мокрые рукавные линии, обледеневшая техника, замерзающая боевая одежда. Для личного состава был организован подвоз сменной боевой одежды и направлен специальный автомобиль для обогрева участников тушения.