Россиянам назвали тонкую грань между новогодним подарком учителю и взяткой

Стоимость новогоднего подарка для учителя не должна превышать трех тысяч рублей, в противном случае он может быть квалифицирован как взятка. Об этом сообщил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю.

«Максимальная сумма подарка педагогическому работнику — три тысячи рублей, иначе это может быть расценено как взятка», — заявил Авдеенко, сославшись на Гражданский кодекс РФ. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в российском законодательстве отсутствует четкое юридическое определение понятия «подарок». При этом действующие нормы не устанавливают ограничений по количеству презентов, которые могут быть вручены педагогическому работнику. В связи с этим, если родители решат преподнести несколько отдельных подарков, предельная сумма в три тысячи рублей применяется к каждому предмету в отдельности. Соответственно, стоимость каждого из них не должна превышать указанную сумму.

Кроме того, подарок от всего класса также не может быть дороже трех тысяч рублей — в данном случае не имеет значения, сколько человек участвует в сборе средств. Нельзя умножать лимит в три тысячи рублей на число дарителей. Денежные подарки педагогам делать не следует, поскольку буквальное толкование норм Гражданского кодекса РФ позволяет сделать вывод, что речь в них идет именно об «обычных подарках», пояснил Авдеенко. Он также рекомендовал по возможности сохранять кассовые чеки на купленные подарки (а при передаче презентов педагогам — по возможности передавать их вместе с чеком), чтобы при возникновении проверок можно было документально подтвердить их стоимость.

Ранее юристы напоминали, что работа в новогодние и другие нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, передает 360.ru. При этом с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года все смены подлежат повышенной оплате.