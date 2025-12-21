Россиянам назвали тонкую грань между новогодним подарком учителю и взяткой

Кроме того, подарок от всего класса также не может быть дороже трех тысяч рублей — в данном случае не имеет значения, сколько человек участвует в сборе средств. Нельзя умножать лимит в три тысячи рублей на число дарителей. Денежные подарки педагогам делать не следует, поскольку буквальное толкование норм Гражданского кодекса РФ позволяет сделать вывод, что речь в них идет именно об «обычных подарках», пояснил Авдеенко. Он также рекомендовал по возможности сохранять кассовые чеки на купленные подарки (а при передаче презентов педагогам — по возможности передавать их вместе с чеком), чтобы при возникновении проверок можно было документально подтвердить их стоимость.