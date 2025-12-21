Россиянам назвали тонкую грань между новогодним подарком учителю и взяткой

Законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю.
Стоимость новогоднего подарка для учителя не должна превышать трех тысяч рублей, в противном случае он может быть квалифицирован как взятка. Об этом сообщил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.
«Максимальная сумма подарка педагогическому работнику — три тысячи рублей, иначе это может быть расценено как взятка», — заявил Авдеенко, сославшись на Гражданский кодекс РФ. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, в российском законодательстве отсутствует четкое юридическое определение понятия «подарок». При этом действующие нормы не устанавливают ограничений по количеству презентов, которые могут быть вручены педагогическому работнику. В связи с этим, если родители решат преподнести несколько отдельных подарков, предельная сумма в три тысячи рублей применяется к каждому предмету в отдельности. Соответственно, стоимость каждого из них не должна превышать указанную сумму.
Кроме того, подарок от всего класса также не может быть дороже трех тысяч рублей — в данном случае не имеет значения, сколько человек участвует в сборе средств. Нельзя умножать лимит в три тысячи рублей на число дарителей. Денежные подарки педагогам делать не следует, поскольку буквальное толкование норм Гражданского кодекса РФ позволяет сделать вывод, что речь в них идет именно об «обычных подарках», пояснил Авдеенко. Он также рекомендовал по возможности сохранять кассовые чеки на купленные подарки (а при передаче презентов педагогам — по возможности передавать их вместе с чеком), чтобы при возникновении проверок можно было документально подтвердить их стоимость.
