Без шансов: онколог рассказал о раке, убившем актера Анатолия Лобоцкого

14 января народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому исполнилось бы 67 лет. До дня рождения он не дожил меньше месяц. После нескольких лет борьбы с раком легкого актер умер 20 декабря.
Какие факторы провоцируют развитие этого заболевания, мог ли Лобоцкий выйти в ремиссию и какое значение имеет его профессия, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Главный фактор риска — курение.
В беседе с aif.ru онколог Черемушкин назвал главный фактор риска развития злокачественной опухоли органов дыхания — курение.
«На первом месте среди тех, кому угрожает рак легкого, это курящие люди. Они сами себя травят, и от 40 до 60% опухолей и патологий обусловлено курением. Также под угрозой работники вредных производств, как, например, шахтеры, в легкие которых попадает огромное количество веществ, которые вызывают хронические воспаления», — отметил он.
Как сообщали источники, онкологический диагноз Лобоцкому установили в 2023 году. В 2024 актера прооперировали. Врачи запретили ему курить из-за обострения хронических недугов.
Состояние актера начало ухудшаться осенью 2025 года. На вопрос корреспондента aif.ru он отказался отвечать, заявив, что его здоровье не является темой для обсуждения.
Шансы на ремиссию минимальны.
Онколог Черемушкин отметил, что главное коварство рака легкого — в его сложной диагностике на начальных стадиях, когда шансы на победу над заболеванием существенно выше.
«Рак легкого плохо лечится, потому что на ранних стадиях его сложно диагностировать. Он клинически проявлять себя может только если опухоль располагается в бронхиальном дереве, где есть рецепторный аппарат. Появляются кашель, мокрота и кровь, так как при дыхании, когда человек кашляет, травмируется верхняя поверхностная часть опухоли, где находятся патологические сосуды, они рыхлые и кровят. Но эту стадию уже нельзя назвать ранней», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на то, что рак легкого, в отличие от некоторых других форм этого заболевания, быстро дает метастазы, затрудняя лечение.
«Рак легкого быстро метастазирует. Кроме того, достаточно часто раковые клетки бывают устойчивы к лечению. Есть варианты, которые неплохо лечатся, если течение такое благоприятное, то даже просто хирургическое вмешательство, иногда в сочетании с лучевой терапией, позволяет достичь контроля и болезнь не прогрессирует. Но чаще прогноз не очень хороший», — добавил онколог.
Актерская профессия как фактор риска?
Онкология в 2025 году унесла жизни Сергея Генкина, Евгении Добровольской, Валентины Талызиной, Романа Попова, певца Ярослава Евдокимова, телеведущего Юрия Николаева. Есть ли связь между их профессиональной деятельностью и смертельным заболеванием? На этот вопрос ответил онколог Черемушкин.
«Тут, скорее можно говорить о предрасположенности к онкологии из-за особенности нервной системы артистов и певцов, их эмоциональности. А когда человек находится в постоянном творческом поиске, работает стрессовый фактор. Если говорить о курении, то в народе это считается методом уменьшения стрессовой ситуации, люди считают, что если покурят, то успокоятся. То есть, тут мы говорим о вторичных каких-то закономерностях, что артисты склонны к поведенческим своеобразным реакциям, определенным нездоровым привычкам. Взаимосвязь есть, но не прямая, а косвенная. Сам себе человек создаёт не очень хорошие условия», — объяснил он.
Что известно об Анатолии Лобоцком.
Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Отец работал журналистом, а мама — библиотекарем в Нарышкинской библиотеке. Он получил образование в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры и ГИТИС (мастерская А. А. Гончарова). В 1985 году его приняли в труппу Московского академического театра имени Маяковского. Удостоен званий Заслуженный артист России (1998) и Народный артист РФ (2013).
В кино начал сниматься в 80-х. Одной из знаковых ролей стала роль француза Андре в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов». Лобоцкий снялся в более чем 120 кинопроектах, в том числе, в сериалах «Старая гвардия», «Молодежка», «Медиум», «Детектив на миллион» и других. Его последними работами стали проекты «Ночные кошки» и «Абонемент на расследование — 7», выход которых запланирован на 2026 год.