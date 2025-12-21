Россиянам пригрозили огромным штрафом за незаконную вырубку ели

Кроме того, спасатели напомнили и о том, как правильно утилизировать дерево: выбрасывать в мусорный бак нельзя — при разложении будет выделяться опасный газ метан. Сжигать ель тоже нельзя — во время горения выделяются смолы и токсичные вещества. В МЧС порекомендовали россиянам сдать после праздников ель на переработку или во вторичное использование. Перед этим нужно не забыть снять с нее все украшения.