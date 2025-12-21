Россиянам пригрозили огромным штрафом за незаконную вырубку ели

За вырубку ели в лесу могут оштрафовать вплоть до 400 тысяч рублей.
За незаконную вырубку ели в лесу россияне рискуют получить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Штраф для граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч рублей; для юрлиц от 200 до 300 тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на министерство. За перевоз срубленных деревьев тоже могут назначить штраф. Должностным лицам придется заплатить до 40 тысяч рублей, а юридическим — до 400 тысяч рублей.
В МЧС напомнили, что покупать живые ели нужно только в официальных точках продажи, где продавец может предоставить разрешительные документы. Например, такие места организованы при лесничествах, либо на официальных елочных базарах.
Кроме того, спасатели напомнили и о том, как правильно утилизировать дерево: выбрасывать в мусорный бак нельзя — при разложении будет выделяться опасный газ метан. Сжигать ель тоже нельзя — во время горения выделяются смолы и токсичные вещества. В МЧС порекомендовали россиянам сдать после праздников ель на переработку или во вторичное использование. Перед этим нужно не забыть снять с нее все украшения.
Ранее о штрафах за самовольную вырубку новогодних елок напоминали и в Роскачестве. Тогда подчеркивалось, что под статью подпадает даже сруб одной ели «для себя».