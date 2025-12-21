В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Брать вино для новогоднего застолья лучше всего в расчете — одна бутылка объемом 0,75 литра для одного гостя на весь вечер, также стоит добавить «резерв» в размере 20% от общего количества для непредвиденных обстоятельств, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«Золотое правило: один гость равно одна бутылка (0,75 литра) на весь вечер. К этому объему смело добавляйте резерв в 20% — на непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше», — рассказали в организации.
Вина для аперитива должны составлять 15−25% от общего объема. Легкие игристые или сухие белые вина подходят для создания настроения в начале вечера. Игристые вина, особенно розовые, сочетаются с большинством блюд новогоднего застолья, в том числе салатами с достаточно жирной заправкой и закусками, делятся эксперты.
По их словам, основная часть вин должна составлять оставшиеся 75−85%, причем делить лучше всего пополам — на красные и белые. Среди белых вин стоит выбирать те, которые сочетаются с большинством закусок: совиньон блан, пино гри. К рыбе или птице можно добавить более сложное выдержанное шардоне.
В части красных вин лучше всего рассмотреть легкие и питкие варианты без выраженной танинности: пино нуар, молодое мерло или саперави, поясняют в организации. Их можно дополнить одним более структурированным вариантом. Например, к мясу подойдет каберне совиньон.
«Спрос смещается в сторону сухих и полусухих вин. Полусладкие вина, хотя и популярны, часто, будучи представленными в основном в бюджетном сегменте, уступают по качеству», — подчеркивают в Роскачестве.
Для компании до 10−15 человек можно подобрать вина по предпочтениям гостей, по желанию обратив внимание на более сложные образцы. Если в ней уже 20−30 человек, лучше соблюдать баланс между гастрономией и практичностью. Можно рассмотреть вино в больших бутылках объемом 1,5 литра — магнумах. Для мероприятий, где больше 50 гостей, важен правильный расчет количества и выбор вин с универсальным вкусом.
Если у вас масштабное застолье, идеальный выбор — вина крупных проверенных брендов, советуют эксперты. Среди их линеек можно найти качественные и универсальные по вкусу вина на любой бюджет. Для камерного праздника вино можно выбрать в специализированных алкогольных магазинах или винотеках. Там, в частности, можно найти уникальные вина от малых авторских виноделен.
В ресторане, где можно приносить свое вино, стоит сохранять чеки и пробки от бутылок для подстраховки и подсчета выпитого, уточняют в Роскачестве. Также лучше всего заранее оговорить правила сервиса в заведении, это убережет от перерасхода.