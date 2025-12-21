В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья

Для компании до 10−15 человек можно подобрать вина по предпочтениям гостей, по желанию обратив внимание на более сложные образцы. Если в ней уже 20−30 человек, лучше соблюдать баланс между гастрономией и практичностью. Можно рассмотреть вино в больших бутылках объемом 1,5 литра — магнумах. Для мероприятий, где больше 50 гостей, важен правильный расчет количества и выбор вин с универсальным вкусом.