В России хотят сократить рабочий день для родителей

В своём обращении Слуцкий подчеркнул, что для ЛДПР вопрос трудовых гарантий родителей — один из ключевых элементов поддержки семейного благополучия. Он отметил, что с учётом важности социальной политики и демографических задач, Роструд должен концептуально поддержать эту инициативу. Это позволит разработать конкретный механизм её реализации на законодательном уровне.
По словам Слуцкого, введение сокращённого рабочего времени поможет родителям лучше совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей и проведением досуга с семьёй. Лидер ЛДПР выразил надежду на плодотворное сотрудничество в реализации подобных общественно значимых инициатив в интересах граждан России.
Прежде в Госдуме захотели сократить рабочий день для беременных до шести часов. Политики уверены, что это поможет облегчить жизнь будущим мамам перед уходом в декрет. Однако сами россияне считают, что укороченный день нужно ввести и для ряда других граждан, например, для матерей-одиночек и многодетных родителей. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.