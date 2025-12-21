В России хотят сократить рабочий день для родителей

Прежде в Госдуме захотели сократить рабочий день для беременных до шести часов. Политики уверены, что это поможет облегчить жизнь будущим мамам перед уходом в декрет. Однако сами россияне считают, что укороченный день нужно ввести и для ряда других граждан, например, для матерей-одиночек и многодетных родителей. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.