Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят сократить рабочий день для родителей

Депутат ГД Слуцкий попросил Роструд сократить рабочий день для родителей.

Источник: Комсомольская правда

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к Роструду с просьбой поддержать инициативу партии в Госдуме о введении сокращённого рабочего дня для родителей, у которых есть несовершеннолетние дети. Соответствующее письмо, адресованное главе Роструда Михаилу Иванкову, имеется в распоряжении РИА Новости.

В своём обращении Слуцкий подчеркнул, что для ЛДПР вопрос трудовых гарантий родителей — один из ключевых элементов поддержки семейного благополучия. Он отметил, что с учётом важности социальной политики и демографических задач, Роструд должен концептуально поддержать эту инициативу. Это позволит разработать конкретный механизм её реализации на законодательном уровне.

По словам Слуцкого, введение сокращённого рабочего времени поможет родителям лучше совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей и проведением досуга с семьёй. Лидер ЛДПР выразил надежду на плодотворное сотрудничество в реализации подобных общественно значимых инициатив в интересах граждан России.

Прежде в Госдуме захотели сократить рабочий день для беременных до шести часов. Политики уверены, что это поможет облегчить жизнь будущим мамам перед уходом в декрет. Однако сами россияне считают, что укороченный день нужно ввести и для ряда других граждан, например, для матерей-одиночек и многодетных родителей. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше