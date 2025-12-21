В российском регионе приостановят теле- и радиовещание: что известно

В Курганской области с 22 по 28 декабря в период с 8:00 до 15:00 (по московскому времени) возможны кратковременные перерывы в приёме телевидения и радио из-за проведения плановых технических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).