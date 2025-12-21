Ричмонд
В российском регионе приостановят теле- и радиовещание: что известно

Жителей Курганской области предупредили об отключениях телерадиосигнала.

Источник: Комсомольская правда

В Курганской области с 22 по 28 декабря в период с 8:00 до 15:00 (по московскому времени) возможны кратковременные перерывы в приёме телевидения и радио из-за проведения плановых технических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В РТРС уточнили, что работы могут быть перенесены на другое время при неблагоприятных погодных условиях. Все временные отключения трансляции согласованы с вещательными компаниями.

Представители РТРС приносят извинения за возможные неудобства и просят учитывать данную информацию при просмотре и прослушивании передач.

Ранее сообщалось, что Следком проводит проверку по факту схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на станции Каргаполье в Курганской области. Пострадавших в результате инцидента нет, на место отправлены восстановительные эшелоны. Однако из-за схода вагонов был задержан поезд дальнего следования № 114 «Казань — Алматы».