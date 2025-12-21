Ричмонд
Россияне стали чаще покупать маски и ростовые куклы Долиной

На фоне роста продажи масок Долиной количество проданных её альбомов резко упало.

Источник: Комсомольская правда

Россияне начали чаще покупать два вида товаров на фоне скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Речь идёт о картонных масок с изображением певицы, а также её ростовых кукол. Кроме того, подскочило число продаж постеров с фото Долиной.

«Продажи картонной фотомаски со знаменитостью выросли на 500% в натуральном выражении (по количеству проданных штук), постеров с певицей — на 650%, а ростовых кукол купили на 300% больше», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries и Russ (РВБ).

В то же время продажи виниловых пластинок и СD-альбомов Долиной стремятся к нулю, сказано в публикации.

Тем временем в Туле отменили концерт Долиной, организаторы объяснили это нездоровым ажиотажем вокруг имени певицы. Напомним, концерт Ларисы Долиной 4 января в Туле планировался в зале на 724 места. Было продано, согласно онлайн схеме продаж 349 мест, то есть меньше половины зала.

Ранее сообщалось, что певицу Ларису Долину исключили из списка участников концерта, посвященного 90-летию со дня рождения знаменитой актрисы Людмилы Гурченко.

