Россияне стали чаще покупать маски и ростовые куклы Долиной

Россияне начали чаще покупать два вида товаров на фоне скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Речь идёт о картонных масок с изображением певицы, а также её ростовых кукол. Кроме того, подскочило число продаж постеров с фото Долиной.