Пираты идут ко дну: жесткий ответ России на атаки танкеров в Черном море

Служба безопасности Украины (СБУ) могла запустить беспилотники для атаки на нефтяной танкер QENDIL в Средиземном море через территорию Европы.
Такую версию в беседе с aif.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Этот инцидент знаменует собой опасную эскалацию и выход тактики морских атак далеко за пределы Черноморского региона.
Удар у берегов Ливии.
Накануне стало известно об атаке Украины на нефтяной танкер в Средиземном море с использованием воздушных дронов. Ответственность за удар, как сообщает издание The Guardian, взяла на себя СБУ.
Атакованное судно, следовавшее под флагом Омана, направлялось из Индии в российский порт Усть-Луга на Балтике. По данным системы MarineTraffic, танкер вошел в Средиземное море через Суэцкий канал, а удар был нанесен у берегов Ливии.
«Атака была совершена с помощью воздушных дронов. Откуда они прилетели — вопрос. Возможно, они пролетели через Европу, но тогда как они это сделали? Хотя все мы понимаем, что у Украины есть “друзья” в Европе. Но кто их пропустил? Это уже серьезный вопрос», — отмечает Василий Дандыкин.
Эксперт называет действия Киева пиратством и указывает на то, что «государственное образование, признанное Европой», выходит с агрессией в международные воды.
«Мы видим пиратство киевского режима… Я думаю, в Европе им дали “зеленый свет”», — подчеркнул Дандыкин.
Он также обратил внимание на особую роль Великобритании в оказании помощи Украине.
Ответ России: блокада и точечные удары по объектам ВСУ.
По мнению капитана первого ранга, подобные действия приближают Украину к точке невозврата.
«Украина ударами по танкерам в Черном и Средиземном морях приближается к тому моменту, когда ей полностью будет заблокирован выход к морю», — заявил эксперт.
Он подробно описал возможный ответ России на подобные вызовы.
«Ответ будет такой. Прекращение выхода Украины к морю, нанесение ответных ударов, приведение к нейтиральному статусу и денацификация. Потому что все это следствие работы киевского нацистского режима… Я думаю, что те, кому положено, уже знают, откуда именно запустили дроны, которые атаковали танкер», — отметил он.
Первые ответы России уже заставили содрогнуться ВСУ и их западных кураторов. Дандыкин напомнил об ударах по объектам ВМС Украины в Одесской области в конце ноября.
По его данным, «точным ударом разнесли производство по сборке безэкипажных катеров ВСУ». Он уверен, что атаки на подобные объекты будут только усиливаться.
«На территории объектов украинской армии в Одесской области, по которым были нанесены удары, вероятнее всего, производились морские дроны, которые сейчас активно применяются», — пояснил эксперт.
Прогноз офицера звучит однозначно: «Скоро будет лететь гораздо больше. Я думаю, что будет морская блокада, исходя из того, что ВСУ сделали за последние несколько дней. Это важный вопрос, и их надо запирать».
Эти заявления перекликаются с недавним предложением президента России Владимира Путина полностью изолировать Украину от доступа к Черному морю на фоне атак на танкеры.
Куда исчезли «морские котики» Украины?
Эксперт уверен, что не будет пощады и украинским диверсантам. Он отметил, что хотя боевые водолазы ВСУ, так называемые «морские котики», теоретически способны уничтожать корабли, их роль в последнее время сильно уменьшилась. На первый план вышли беспилотные технологии.
«Боевые водолазы ВСУ, или “морские котики”, морской спецназ, занимаются уничтожением кораблей… Но сейчас используются в основном безэкипажные катера, потому что не нужно на БЭКи усаживать человека, как это было раньше», — отметил эксперт.
По его мнению, оставшиеся специалисты этого профиля могут быть задействованы в других целях, возможно, даже за пределами Украины по найму. Дандыкин подчеркнул, что российская группировка в Крыму и Черном море обладает высокой степенью защиты от подобных угроз.
«Боевые водолазы ВСУ не могут навредить россиянам в Крыму, поскольку полуостров очень хорошо защищен», — резюмировал он.
Ответ России, уверен Василий Дандыкин, будет комплексным и жестким: от усиления точечных ударов по инфраструктуре производства морских дронов в Одесской области до реализации планов по полной морской блокаде украинского побережья.