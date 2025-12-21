Тестирование нового автобуса Citymax 9 началось в Москве

Кроме того, некоторые маршруты на севере Москвы были скорректированы с 20 декабря. К примеру, маршруты № Т42 и 110 были объединены в один маршрут № 442. Электробусы начали курсировать от станции метро «Рижская» до станции метро «Сокол» через стадион «Динамо» и жилую застройку.