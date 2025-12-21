Тестирование нового автобуса Citymax 9 началось в Москве

«Современный автобус среднего класса вмещает до 77 пассажиров. По результатам испытаний рассмотрим возможность его закупки для работы на других пригородных маршрутах», — рассказал Ликсутов.
Citymax 9 отлично подходит для узких улиц, по которым нельзя проехать на транспорте большого класса. Низкий пол в салоне автобуса имеет рекордную для данного класса машин площадь — 10 квадратных метров. Благодаря двум широким дверям пассажиры смогут заходить и выходить быстрее.
Сиденья и поручни в салоне прикрепили к боковой части кузова, чтобы они не мешали перемещаться, а специальная система «книлинг» позволит наклонять автобус в сторону дверей на остановках, чтобы облегчить посадку и высадку пассажиров.
Отдельное внимание было уделено доступности транспорта для маломобильных граждан. Специалисты сделали низкий вход в автобусы, без ступеней. Кроме того, в салоне имеются откидная аппарель, а также накопительная площадка с удобными поручнями и спецместом для инвалидной коляски.
Ранее новый тематический трамвай в честь театра «Современник» запустили на столичном маршруте А. Событие состоялось 19 декабря — в день рождения одного из основателей и художественного руководителя учреждения Галины Волчек.
Кроме того, некоторые маршруты на севере Москвы были скорректированы с 20 декабря. К примеру, маршруты № Т42 и 110 были объединены в один маршрут № 442. Электробусы начали курсировать от станции метро «Рижская» до станции метро «Сокол» через стадион «Динамо» и жилую застройку.