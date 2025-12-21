Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, в Башкирии в светлое время суток прогнозируется небольшой снег, в северных районах до умеренного. В отдельных районах республики ожидается метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица.
По данным Башгидрометцентра ветер будет юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. В ночь на воскресенье резкое похолодание до −19, −24°С, при прояснениях до −26, −31°С. Днем же по республике ожидается потепление до −3, −8°С, в юго-восточных районах до −13°С.
Ранее в МЧС по Башкирии предупредили водителей о возможном ухудшении видимости на дорогах до 500−1000 метров при метели.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.