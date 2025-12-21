Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии 21 декабря

По данным Башгидрометцентра ветер будет юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. В ночь на воскресенье резкое похолодание до −19, −24°С, при прояснениях до −26, −31°С. Днем же по республике ожидается потепление до −3, −8°С, в юго-восточных районах до −13°С.