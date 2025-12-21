Жители Иркутской области отдали мошенникам более 2 млрд рублей с начала 2025

— Мошенничество никуда не делось. И по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств, при решении текущих житейских проблем мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег. Поэтому, как только с вами начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе — сразу же кладите трубку. Сразу же! — сказал во время прямой линии «Итоги года» Владимир Путин.