Жители Иркутской области отдали мошенникам более 2 млрд рублей с начала 2025

За первые 11 месяцев 2025 года жители Иркутской области стали жертвами кибермошенников на рекордную сумму — более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.
— Мошенничество никуда не делось. И по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств, при решении текущих житейских проблем мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег. Поэтому, как только с вами начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе — сразу же кладите трубку. Сразу же! — сказал во время прямой линии «Итоги года» Владимир Путин.
Всего за этот период было зарегистрировано почти шесть тысяч дистанционных мошенничеств, более трети из которых совершены с использованием современных средств связи.
Наиболее распространенными схемами остаются звонки от лжеправоохранителей, сообщения о взломе учетной записи на портале Госуслуг, а также предложения инвестиций и получения социальных выплат.